La Roma est venue à bout du Real Madrid aux tirs au but (5-4), ce dimanche à l'issue d'une rencontre amicale achevée sur un match nul (2-2). Perotti (34e) et Dzeko (40e) ont inscrit les buts italiens. Buteur (16e) puis passeur pour Casemiro (39e), Marcelo a expédié le dernier tir au but de la séance sur la barre transversale.

Les joueurs de Zinédine Zidane reprendront la Liga samedi prochain contre le Celta Vigo. La Louve a encore une semaine supplémentaire avant d'attaquer la Serie A.