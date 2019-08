Le FC Barcelone a battu Naples (2-1), ce jeudi en match amical à Miami. Busquets (38e) et Rakitic (79e) ont inscrits les buts catalans. Umtiti a marqué le but italien contre son camp (42e). Griezmann et Suarez étaient associés en première période puis sont sortis à la pause. Todibo était également titularisé par Valverde. Blessé, Messi n'a pas joué.

Les deux clubs ont rendez-vous samedi soir pour une revanche.