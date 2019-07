Le FC Barcelone s'est imposé (2-0) samedi contre le Vissel Kobe en match amical. Les joueurs d'Ernesto Valverde ont trouvé le chemin des filets après le repos, par l'intermédiaire de Carles Perez, entré à la pause, auteur d'un doublé (59e et 86e). Antoine Griezmann et Clément Lenglet étaient titulaires sur la pelouse nippone, avant que leur entraîneur ne les remplace à la mi-temps par Ousmane Dembélé et Samuel Umtiti.