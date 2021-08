Séduisante lors de ses premiers matches de préparation pour la nouvelle saison, l’équipe barcelonaise l’a été beaucoup moins ce mercredi à l’occasion d’un duel contre le RB Salzbourg. Face aux champions d’Autriche, les hommes de Koeman n’ont pas eu le rendement attendu et ils ont dû, de fait, s’incliner 1-2.

Griezmann et Depay très discrets

Le Barça a eu à courir derrière le score pendant plus de quarante minutes. Les visiteurs croyaient ensuite éviter le faux-pas grâce à l’entrée en jeu victorieuse de Martin Braithwaite. Incorporé à l’heure du jeu à la place de Sergio Busquets, le Danois a signé l’égalisation à la 82e. Malheureusement, à l’entame du temps additionnel, Salzbourg a repris l’avantage par l’intermédiaire de Brenden Aaronson.



Braithwaite, qui a donc sauvé les apparences pour le Barça, a réussi là où Depay et Griezmann ont échoué, puisqu’ils sont restés muets devant la cage adverse. Le retour de Messi, que l’on dit imminent, ne sera pas de trop pour cette équipe.



Le vice-champion d’Espagne a connu un coup d’arrêt, mais il a encore le temps pour se remettre à l’endroit avant le début de la Liga. Dimanche prochain, les Blaugrana défient la Juventus à l’occasion du Trophée Gamper.