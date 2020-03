Alavés : Lucas Pérez, un retour au pays qui fait du bien

Le sept à la suite pour Pérez

Le Barça a pensé à lui

Décidément, Lucas Pérez a du mal à s’exporter. Si l’attaquant a réussi des saisons correctes en Ukraine, au Karpaty Lviv (2010-2013), et en Grêce, au PAOK Salonique (2013-14), ce dernier a eu plus de mal dernièrement. En Angleterre, que ce soit à Arsenal (2016-17) ou à West Ham (2018-19), le numéro 7 n’a jamais vraiment su s’imposer loin de son Espagne natale. Transféré l’été dernier pour un peu plus de deux millions d’euros, le natif de La Corogne s’est engagé avec Alavés, où il n’a pas tardé à retrouver ses sensations et à se montrer décisif avec sa nouvelle équipe.Si ses débuts se sont faits en douceur et ont été hésitants, Pérez a rapidement trouvé ses marques avec les Babazorros. Après six apparitions discrètes, l’attaquant a ensuite enchaîné les buts. Ainsi, de fin septembre, et un match contre Majorque, à début novembre, contre Valladolid, l’attaquant a inscrit un but par match, soit sept réalisations au total. S’il n’a bien évidemment pas pu poursuivre sa folle série, l’ancien d’Arsenal compte pour l’heure 11 buts et cinq passes décisives cette saison en 25 matchs avec Alavés. Un apport offensif considérable au sein d’une formation qui lutte pour le maintien en Liga.



A tel point, que l’Espagnol a vu le FC Barcelone penser à lui quand le club cherchait un attaquant courant février, avant de finalement prendre Martin Braithwaite. « Je ne dis rien, on me l’a juste relaté. Je me concentre uniquement sur Alavés. Si une bonne occasion se présente, et si le club est intéressé, et a la possibilité de gagner de l’argent… », avait alors réagi l’intéressé auprès d’El Partidazo de la Cope. Alors que sa clause libératoire est estimée à 15 millions d’euros, Pérez est finalement resté au Pays basque pour le plus grand bonheur de son équipe. Ce vendredi, il tentera avec ses coéquipiers de faire un résultat contre Valence et de se rapprocher encore un peu plus du maintien.