Alaba s’éloigne du Real Madrid

David Alaba, le défenseur du Bayern Munich, a fait de Real Madrid sa priorité pour la suite de sa carrière. Mais, il ne le montre pas vraiment dans les négociations avec les responsables espagnols. L’international autrichien, dont le contrat en Bavière expire au sortir de l’exercice en cours, demande un salaire colossal et ses interlocuteurs du côté de Bernabeu ne sont pas enclins à céder. Le contexte actuel, avec la crise sanitaire et toutes ces répercussions économiques, fait que même le club le plus puissant au monde fait aujourd’hui attention à ses dépenses.

Ça sera l’Angleterre ou le PSG pour Alaba

L’avenir d’Alaba pourrait donc bien se situer du côté de l’Angleterre. Selon Sport Bild, l’expérimenté gaucher pourrait bientôt faire objet d’une offre de la part d’un cador de Premier League. L’autre option évoquée dans les médias est un engagement avec le Paris SG. Mais, pour l’instant, il n’y a eu aucune approche réelle de la part des champions de France pour le sociétaire du Bayern.