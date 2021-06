Aguero, son appel désespéré à Messi

Personne n'était plus heureux que Sergio Aguero lundi soir, ayant enfin réalisé son rêve d'enfance de rejoindre le FC Barcelone et admettant au passage qu'il espérait désormais jouer aux côtés de l'un de ses amis les plus proches, un certain Lionel Messi. Aguero a effectué un transfert gratuit de Manchester City lundi et est devenu la première recrue de Barcelone du mercato estival 2021/22.

"J'espère que Messi restera"

"On espère être ensemble, a indiqué l’ancien joueur de Manchester City lors de sa présentation, lundi soir. Mais ça fait longtemps qu'on négocie avec (le président, Joan) Laporta. Ce qui se passe avec Leo, ce sont des décisions qu'il prendra avec le club. Ce serait un plaisir et une fierté si l'on jouait ensemble. Je le connais depuis les sélections de jeunes. J'ai toujours pensé que le Barça était le meilleur club au monde pour Messi. J'espère qu'on pourra jouer ensemble au Barça. Je pense que Leo restera."