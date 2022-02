Aguero s’exprime sur son problème de santé

Il y a deux mois, Sergio Aguero annonçait qu’il mettait fin à sa carrière de joueur. Une décision forcée car elle a été contrainte par le souci de santé qui l’a touché alors qu’il disputait l’un de ses premiers matches avec le FC Barcelone. Une anomalie cardiaque avait été décelée chez lui et l’a obligé à raccrocher les crampons. Après avoir digéré ce coup dur, « El Kun » a choisi de faire face à la réalité. Ainsi, il a repris ses bonnes habitudes avec ces admirateurs, en s’exprimant sur une session Twitch. Il en a alors profité pour revenir sur ce douloureux épisode et la manière dont il l’a vécu.

Aguero pensait pouvoir s’en sortir

"Les 15 premiers jours, j'ai vécu des moments terribles, a-t-il raconté. Quand c'est arrivé, je pensais que ce n'était rien et que j'allais m'en sortir, mais quand je suis arrivé à l'hôpital et qu'ils m'ont laissée seule dans une petite chambre avec beaucoup de moniteurs autour de moi, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Et après deux jours d'hospitalisation, j'ai commencé à devenir nerveux".

L’ancien Citizen a aussi révélé avoir subi une intervention chirurgicale et qui ont permis aux médecins de placer une puce électronique sur sa poitrine pour vérifier en permanence son rythme cardiaque. Enfin, il a également déclaré qu'il assistera à la Coupe du monde au Qatar et qu'il souhaite diffuser en direct tous les matchs de l'Argentine pendant la compétition. Une initiative louable, mais il n’est pas sûr que les diffuseurs officiels l’y autorisent.