Affaire Vinicius : Pogba apporte son soutien au joueur du Real Madrid

Les messages de soutien et les demandes d'action n'en finissent plus après les nouveaux cris racistes contre Vinicius Junior. Ce dimanche, l'ailier du Real Madrid a été une nouvelle fois la cible d'insultes lors de la rencontre entre Valence et le Real Madrid. Sur les réseaux sociaux, Paul Pogba n'a pas hésité à prendre la parole pour demander plus d'action contre ces agissements. "Qui nous protège ? Ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière non plus. Mais nous ne devons plus jamais laisser passer cela. Nous avons tant d'exemples et je pense que nous sommes tous d'accord aujourd'hui pour dire que rien n'a changé depuis", indique-t-il sur son compte Instagram.

"C'est une maladie mentale"

"Des bananes, des bruits d'animaux, des chansons contre nous ? C'est une maladie mentale et je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que ni les publicités ni les slogans ne changeront ces personnes. Si j'ai appris une chose cette année, c'est que lorsque quelqu'un a le cœur noir, rien ni personne ne peut le changer", rajoute le milieu de terrain de la Juventus. Conscient que les choses n'évoluent pas assez vite, l'international français veut changer les choses par lui-même. "Si les institutions ne veulent pas trouver une vraie solution, essayons de le faire par nous-mêmes, pour nous-mêmes", conclut Paul Pogba.