Affaire Negreira : le FC Séville tance le Barça

C’est une affaire qui fait grand bruit de l’autre côté des Pyrénées. Depuis quelques jours, le FC Barcelone est accusé d’avoir versé de l’argent à José Maria Negreira, vice-président du comité des arbitres en Espagne entre 1994-1998. Ainsi, le club catalan est accusé de corruption. Plutôt discret, un club de Liga vient de réagir à cette affaire. Il s’agit du FC Séville. Le club andalou exprime dans un communiqué sa préoccupation face à des faits aussi graves.

"La gravité des faits connus à ce jour, qui remettent en cause ou sèment le doute sur l'intégrité des compétitions de football espagnol"

"Il est absolument nécessaire de faire toute la lumière sur cette affaire afin de clarifier ce qu’il s'est passé et, si nécessaire, de déterminer les responsabilités appropriées, écrit le Séville FC. La gravité des faits connus à ce jour, qui remettent en cause ou sèment le doute sur l'intégrité des compétitions de football espagnol, conduit également le Sevilla FC à demander publiquement à la Ligue et à la RFEF (la Fédération espagnole, ndlr), en tant que plus hauts représentants du football espagnol, la RFEF étant également la plus haute autorité responsable du collectif arbitral, de promouvoir et de participer à toutes les procédures qui pourraient découler de cette affaire une fois l'enquête terminée " indique le club sévillan dans un communiqué.