Affaire de la sextape : Benzema sera bien jugé !

Coup de tonnerre : Karim Benzema sera bel et bien jugé pour la fameuse affaire de la sextape. En effet, le parquet de Versailles a tranché dans cette affaire de chantage à l'encontre de son ancien coéquipier en équipe de France, Mathieu Valbuena. Le natif de Bron est ainsi renvoyé en correctionnelle pour « tentative de chantage » dans ce dossier dont les faits remontent à 2015.

Benzema sera bien jugé

Le parquet reproche à l'ancien attaquant de l'Olympique Lyonnais d'avoir exhorté l'ancien joueur de l'OM à payer des personnes qui menaçaient de dévoiler une vidéo confidentielle et d'ordre privé du joueur de l'Olympiakos. Benzema n'est d'ailleurs pas seul. Quatre autres hommes sont également renvoyés dans cette affaire. Au menu, tentative de chantage pour les quatre et abus de confiance en plus pour deux d'entre eux, comme l'indique l'AFP.