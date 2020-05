Achraf Hakimi, le dilemme du Real Madrid

Ces dernières années, les dirigeants du Real Madrid ont montré qu’ils n’hésitaient pas à perdre de l’argent au moment de se séparer de leurs latéraux. Comme avec Danilo, acheté 31,5 millions d’euros en 2015 à Porto et revendu deux années plus tard 30 millions à Manchester City. Ou Theo Hernandez, révélation de la saison du Milan et qui a vu sa cote grimper en flèche. Acheté 24 millions aux voisins de l’Atlético à l’été 2017, il a été lâché pour 4 millions l’été dernier au club lombard. Et avant la crise sanitaire, le défenseur français en valait 40, selon Transfermarkt.

Il aurait convaincu Zidane

Et si le cadet des frères Hernandez est aujourd’hui l’un des latéraux les plus prometteurs en Europe, Achraf Hakimi se classe aussi dans cette catégorie. Depuis son arrivée à Dortmund, où il est arrivé en prêt du Real à l’été 2018, il a démontré, à droite mais aussi à gauche, d’immenses qualités. Auteur de 14 passes décisives, dont 10 cette saison, en Bundesliga, et de 10 buts toutes compétitions confondues, dont 4 en Ligue des champions en 2019-2020, l’international marocain s’est totalement révélé. D’après El Confidencial, Zinedine Zidane estimerait même qu’il a "beaucoup mûri" en Allemagne et qu’il a "le niveau pour jouer au Real."

Il peut gagner plus ailleurs

S’il poursuit l’aventure dans son club formateur, le natif de la capitale espagnole sera en concurrence avec Dani Carvajal voire avec Alvaro Odriozola, également prêté en Bundesliga, au Bayern Munich. Un club qui s’intéresse à Hakimi, tout comme le PSG. Des destinations où l’arrière droit de 21 ans, lié jusqu’en 2022 au Real,. Car même si le club merengue doit lui proposer un nouveau contrat, son salaire serait toujours plus important ailleurs. Reste à savoir quelle sera la position d’un joueur que le Real Madrid ne bradera pas.