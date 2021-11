Accord entre Al Sadd et Barcelone pour Xavi !

Le peu de suspense qu’il y avait concernant le futur de Xavi en tant qu’entraineur vient de s’évaporer. Comme prévu depuis la semaine dernière, le brillant technicien espagnol va effectuer son grand retour au FC Barcelone. Après quelques jours de tractations avec les responsables blaugrana, les dirigeants d’Al-Sadd viennent d’accepter la séparation avec leur coach, moyennant une compensation financière. Celle-ci s’élèverait à 5M€. Un accord a aussi été conclu entre les deux parties pour une collaboration à l’avenir, avec la tenue notamment tenue d’un match amical.

Turki Al-Ali: The #AlSadd administration has agreed on Xavi’s move to Barcelona after the payment of the release clause stipulated in the contract. We’ve agreed on cooperation with Barcelona in the future. Xavi is an important part of Al-Sadd’s history and we wish him success. pic.twitter.com/3FvCOdYl5X

— 🏆 #76 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) November 5, 2021