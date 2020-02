A court d’options en attaque, le Barça pense à un joker médical

Le FC Barcelone a été secoué ce mercredi par une triste nouvelle. Ousmane Démbélé, son ailier français, s’est de nouveau blessé et il ne pourra pas rejouer avant plusieurs mois. Une défection importante en attaque et qui s’ajoute à celle de Luis Suarez (absent jusqu’au mois d’avril). Devant cette cascade de blessés et touchant le même secteur, la direction du club aurait décidé d’agir. Selon le quotidien AS, l’idée est de s’offrir un joker médical et les réunions et rendez-vous se multiplieraient depuis quelques heures pour avancer sur le dossier.

Abidal et Bartomeu s’activent pour réparer leur erreur

En janvier dernier, le Barça a déjà tenté d’enrôler un attaquant. Plusieurs pistes ont même été explorées, comme celles menant à Aubameyang, à Rodrigo ou à Bakambu. Mais, aucune n’a porté ses fruits. Et, dans le cas du Congolais, c’est même le club qui a fait marche arrière au dernier moment alors que tout est ficelé pour que le deal se concrétise. Une volte-face qu’Eric Abidal et Josep Maria Bartomeu doivent probablement regretter aujourd’hui, vu les dernières nouvelles émanant d’infirmerie.



À noter que Quique Sétien, le coach de l’équipe, ne dispose actuellement que de Messi, de Griezmann et d’Ansu Fati comme recours crédibles aux avant-postes. Selon certaines sources, la star argentine jouerait même amoindrie depuis quelques matchs, car n’ayant personne pour la remplacer dans le onze de départ ne serait-ce que numériquement.