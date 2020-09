A Barcelone, quel rôle pour Memphis Depay ?

Memphis, remède aux stéréotypes du jeu catalan ?



La polyvalence de Memphis comme gage de sécurité

18 mois après avoir évoqué publiquement son envie de rejoindre un top club européen, Memphis Depay est sur le point de quitter l'OL pour signer au FC Barcelone. D'après De Telegraaf, ce transfert qui est dans les tuyaux depuis plusieurs semaines devrait se concrétiser dans les jours qui viennent. L'ancien joueur de Manchester United sera alors face au plus grand défi de sa carrière. Pour s'imposer au Camp Nou, il va pouvoir compter sur la présence de Ronald Koeman, son ancien sélectionneur aux Pays-Bas.Un statut qu'il va maintenant falloir assumer.Le natif de Moordrecht est peut-être polyvalent, c'est bien en tant que numéro 9 qu'il va rejoindre le Barça. C'est à ce poste qu'il a été utilisé par Ronald Koeman chez les Oranjes depuis mars 2018. Un repositionnement dans l'axe qui a porté ses fruits : 11 buts et 12 passes décisives en 20 sélections. Le futur ex-Lyonnais devrait donc découvrir la Liga en évoluant à la pointe de l'attaque barcelonaise. Il pourra y briller en profitant des ballons de Lionel Messi.A l'image de l'Argentin, l'attaquant néerlandais va avoir un vrai rôle d'électron-libre. Un moyen d'apporter de la verticalité et de permettre au jeu barcelonais d'aller plus loin que ses stéréotypes des derniers mois.

Si Memphis Depay devrait être le nouvel attaquant de pointe du FC Barcelone, le système qui devra lui permettre de briller n'est pas encore connu. Alors que Ronald Koeman a souvent utilisé un 4-3-3, c'est un 4-2-3-1 qu'il a choisi pour son premier match à la tête du Barça, lors d'un amical face au Nastic Tarragone. Avec cette deuxième option, Lionel Messi sera titulaire dans le couloir droit, le duo Ansu Fati - Ousmane Dembélé sera en concurrence pour l'aile gauche et Antoine Griezmann pourrait occuper le rôle de meneur de jeu/faux numéro 9 qui lui plaît tant. Tout le monde pourrait être heureux dans ce dispositif d'autant plus que la future recrue peut aussi dépanner sur le côté gauche de l'attaque ou au poste de milieu offensif. Memphis aura alors l'opportunité de permuter avec certains partenaires. Mais pour avoir cette opportunité, le joueur qui a passé trois saisons et demie à l'OL va devoir affronter une rude concurrence. C'est aussi ça, le challenge qui attend les nouveaux arrivants dans les top clubs européens.