A Barcelone, Lionel Messi est le seul patron

Dans un match sans enjeu de la dernière journée du championnat espagnol contre Alaves, Lionel Messi a régalé. Il a surtout mené le FC Barcelone à la victoire avec deux buts et une passe décisive (0-5). Comme souvent. Trop souvent. Dans les rangs catalans, le numéro 10 est le seul capable de faire la différence. Ce dimanche, il a débloqué la situation un peu avant la demi-heure de jeu avec un superbe centre qui a permis à Ansu Fati d'ouvrir le score. Dix minutes plus tard, il se chargeait de tromper Roberto Jimenez à l'issue d'une merveilleuse course au cœur de la défense basque. En fin de match, il s'est offert le cinquième et dernier but de la rencontre en renard des surfaces. Cette performance lui permet de s'assurer le titre de Pichichi. C'est la septième fois pour lui, un record dans l'histoire du football espagnol. Menacé par Karim Benzema au coup d'envoi de la 38eme journée, Lionel Messi a pris les choses en main. La Pulga termine la saison avec 25 buts et 21 passes décisives en championnat. Un bilan incroyable qui lui permet de battre un autre record, celui du nombre de passes décisives sur une saison. En 2019-2021, il a été impliqué sur la majorité des buts de la meilleure attaque de la Liga (54%).

Un 25ème but pour Messi !

Quand Lionel Messi n'est pas en forme, personne ne prend le relais



Dans une saison compliquée sur le plan collectif, le capitaine blaugrana a pris ses responsabilités. Il a montré la voie à suivre à des coéquipiers parfois contestés. Quand le natif de Rosario n'arrivait plus à marquer, c'est toute l'attaque barcelonaise qui était mise en difficulté. Entre la 30eme et la 37eme journée de Liga, le joueur de 33 ans n'a trouvé le chemin des filets adverses que deux fois. La plus mauvaise série de sa carrière depuis 2013. Comme par hasard, c'est à ce moment-là que le titre a échappé au Barça. En milieu de semaine, il avait été le seul à marquer contre Osasuna pour maintenir l'ex-champion d'Espagne en vie.

Messi : un chef sur le terrain, un patron dans le vestiaire



Si sur le terrain, Messi est le seul patron, c'est aussi le cas dans le vestiaire. Quique Setien critiqué, Lionel Messi n'a pas hésité à prendre la parole pour évoquer la situation de son équipe. Après la défaite contre Osasuna, il a eu des mots durs pour qualifier la situation difficile de son équipe. « Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais. » Une critique à peine voilée envers son entraîneur. Ce type de sortie est rare pour l'Argentin mais il affirme là un peu plus son leadership. En interne, il aurait un poids non-négligeable aussi. D'après le Mundo Deportivo, lui et d'autres cadres du vestiaire militent pour l'arrivée de Patrick Kluivert sur le banc blaugrana. Lionel Messi prouve là son statut de leader et rappelle que loin du terrain, d'autres matchs se jouent.

"Une équipe très faible"