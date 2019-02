Tournoi de Paris: Agbegnenou passe la 5e

Clarisse Agbegnenou a remporté le Tournois de Paris, ce samedi dans la catégorie des -63kg. La Française a dominé la Slovène Tina Trstenjak, championne olympique en titre, à l'issue d'un golden score en finale. La judokate tricolore l'emporte déjà pour la cinquième fois de sa carrière dans la capitale française.

Merci pr votre soutien qui m'a permis d'avoir cette 5e marseillaise devant @RoxaMaracineanu et @nsonnac avec qui je porte l'étendard de la 6e édition de #SportFémininToujours.Malheureusement, je me suis blessée à l'épaule, je passe des examens et reviendrai vers vs rapidement pic.twitter.com/uvCXOYQyE0