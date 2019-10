Riner, taille patron

Un large sourire et une concurrence déjà mise à mal. Pour son deuxième tournoi de reprise, Teddy Riner n’a pas eu la partie facile lors du Grand Chelem de Brasilia, loin de là. Retombé bien loin des têtes de série (36e avant ce tournoi), il n’était pas protégé lors du tirage au sort et n’a pas été gâté. A moins que ce ne soient plutôt ses adversaires de gros calibre qui ne l’ont pas été. Car Riner était là pour continuer sa montée en puissance et prendre les meilleurs semble plutôt une bonne chose pour lui.

Il a d’ailleurs dû batailler ferme pour écarter le Japonais Kokoro Kageura d’un waza ari après 9’52 de combat. Pour une entrée en matière, ça pique ! Dans la foulée, il s’est offert le scalp du Russe Inal Tasoev, encore waza ari mais sans prolongation cette fois. Il restait un duel contre le champion du monde en titre (et champion olympique en -100kg) Lukas Krpalek. Un adversaire qu’il avait déjà battu à Montréal, mais d’un souffle. Cette fois, le Tchèque a été dominé tactiquement, ne parvenant jamais à exister à la garde. Un « kumikata » décisif pour Riner qui a vu les pénalités monter pour son adversaire, la dernière à 4 secondes de la fin du combat. Ippon.

Grand Slam de Brasilia ✅⁰



Quelle journée, quelles sensations !

On ne s’arrête pas là et on se remet vite au travail, la route vers #Tokyo2020 est encore longue

⁰ Sabau Gabriela pic.twitter.com/HUXA0o6AtU — Teddy Riner (@teddyriner) October 8, 2019

Un succès tactique mais pas vraiment « à la Riner ». Logique puisqu’il est encore en phase de reprise (il va enchaîner à Abu Dhabi le 26 octobre puis à Perth le 4 novembre) et qu’il besoin de repères et de rythme pour s’exprimer pleinement. Très au point sur les fondamentaux, il n’ose pas encore attaquer comme il sait le faire. C’est tout du moins ce que l’on pensait avant la finale contre le Brésilien David Moura qu’il a plombé devant son public en 18 secondes d’un o soto gari vainqueur. Riner n’est jamais aussi heureux que lorsqu’il l’emporte en faisant chuter…

Ce retour au premier plan lui offre 1000 points précieux dans la course à la qualification olympique. Il va grimper en flèche au classement et prend surtout encore de l’épaisseur à la fois physiquement et dans son judo. Ses adversaires doivent se dire qu’ils ont laissé passer leur chance. Riner est mode olympique et rien ne semble pouvoir l’arrêter.