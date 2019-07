Riner, retour gagnant !

Et quatre qui font 148. Invaincu depuis le 13 septembre 2010, Teddy Riner a un peu plus étiré son invincibilité, dimanche, à l’occasion du Grand Prix de Montréal, portant à 148 son record de victoires consécutives. Le double champion olympique et décuple champion du monde faisait pourtant son grand retour au Québec, lui qui n’avait plus combattu depuis 20 mois et la conquête de son dernier titre planétaire, à l’automne 2017.

Et après une entrée en matière très tranquille face à l’Americain Ajax Tadehara, rapidement balayé, Teddy Riner a dû se retrousser les manches. Une première fois face au massif Roumain Vladut Simionescu, contre lequel il a dû se montrer précautionneux avant d’enfin enclencher son spécial, le harai-gochi, puis surtout en demi-finale, face au Tchèque Lukas Krpalek, champion olympique chez les moins de 100kg à Rio et monté avec succès chez les lourds comme en atteste sa deuxième place mondiale.

Présent aux Mondiaux ?

S’il assurait après coup n’avoir jamais douté, le Français, pénalisé à deux reprises pour passivité, s’est retrouvé mené avant que le Tchèque ne soit à son tour pénalisé, Teddy Riner trouvant finalement l’ouverture dans le golden score, à quelques secondes de la fin, grâce encore à un harai-gochi. En finale, dans un remake de la finale des Jeux 2016 face au Japonais Hisayoshi Harasawa, le natif de Pointe-à-Pitre a encore dû en passer par le golden score, mais a tenu son rang jusqu’au bout, pour le plus grand bonheur de son entraîneur, Franck Chambily.

"On fera le bilan de cette reprise, mais il y a des enseignements très intéressants à tirer, notamment lors du combat face au Tchèque Krpalek", a-t-il expliqué dans des propos relayés par Le Parisien. Des enseignements tellement intéressants que Teddy Riner n’exclurait plus de participer aux Mondiaux, fin août.