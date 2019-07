Riner ne fera pas les Mondiaux

Le vol Montréal-Paris a visiblement permis à Teddy Riner de réfléchir. Alors qu'il ne savait pas encore, dimanche soir après son retour victorieux au Canada, s'il allait disputer les Mondiaux de Tokyo dans moins de deux mois (du 25 au 31 août), il a annoncé son forfait (pour L'Equipe) dès son arrivée à l'aéroport: "Définitivement, c'est non. Je vais encore travailler, je ne suis pas encore prêt. Dès mardi, je vas en stage à Houlgate avec les internationaux. Je ferai pas mal de stages et de préparation, et peut-être des tournois dans l'été..." Riner avait déjà zappé les championnats du monde l'an dernier, sa précédente apparition remontant ainsi aux Mondiaux de 2017. Le seul objectif, désormais, est donc clair pour le Français: les JO 2020.