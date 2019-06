Teddy Riner reviendra à la compétition dans 10 jours, au Grand Prix de Montréal (le dimanche 7 juillet pour lui, en +100kg).

Le Français n'a plus combattu depuis plus d'un an et demi et les Mondiaux 2017 à Marrakech. Au mois de novembre, il avait alors décroché son 10e titre de champion du monde.

Les Mondiaux 2019 de Tokyo, fin août, seront justement son grand objectif de la saison, en guise de répétition avant les JO 2020.