PSG : Riner sera du déplacement à Prague

Le PSG pourra compter sur Teddy Riner en Europa League. Comme cela avait été annoncé, sans que cela soit encore officiel pour autant, la légende du judo français fera le déplacement avec son club le Paris Saint-Germain, ce week-end en République tchèque. A Prague, Riner défendra les couleurs parisiennes à l'occasion de ce Championnats d'Europe des clubs et deuxième compétition dans la hiérarchie européenne derrière la Ligue des Champions. Le décuple champion du monde fera partie des vingt judokas du PSG à se produire samedi sur le tatami praguois de l'UNYP Arena Sparta de Prague lors de cette compétition à laquelle participeront également trois autres clubs français : Blanc-Mesnil, Bègle et Sainte-Geneviève. Les clubs engagés présenteront tous une équipe composée de dix garçons et de dix filles. Si Riner sera évidemment le chef de file des Parisiens chez les hommes - il concourra dans la catégorie des +90 kg - le PSG pourra compter chez les femmes sur deux autres médaillées des Jeux de Tokyo l'été dernier Romane Dicko (+70kg) et Amandine Buchard (-52 kg).

Le PSG titré vingt-six ans après ?

Paris pourra également s'appuyer l'Ouzbek Davlat Bobonov, chez les -90 kg, ainsi que sur le Moldave Denis Vieru, autre représentant du club parisien non-français et engagé, lui, chez les -66 kg. Du côté des femmes, à noter la présence de Marie-Eve Gahié en ce qui concerne les -70 kg, ou encore de la Néerlandaise Sanne Vermeer, seule étrangère de l'équipe en lice pour ce qui est des filles. Vingt-six ans après son titre par équipes de 1995, le club de la capitale tentera de renouer avec le succès sur la scène européenne, où les Parisiens avaient buté sur la dernière marche à deux reprises, deux années de suite en fin des années 90, en 1997 et 1998. A l'époque, le PSG était conduit par David Douillet, Frédéric Demontfaucon ou encore Djamel Bouras, aujourd'hui président de la section judo du club parisien. La championne olympique des Jeux de Barcelone en 1992 Cécile Nowak faisait également partie de l'équipe de la capitale.