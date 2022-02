Paris Grand Slam : L'or pour Margaux Pinot et Audrey Tcheuméo

Magnifiiiiiique !!!! Quelle incroyable victoire de Margaux Pinot !!! 🔥🤩

Notre judokate monte sur la plus haute marche du podium ! 🏆🥇



Bravoooo Margaux !!! 👏💪#FierdEtreJudoka #JudoParis #ParisGrandSlam pic.twitter.com/giYBu1xzsv



— France Judo (@francejudo_) February 6, 2022

Tcheuméo reine à domicile



Mais ouiiii !! Elle l’a fait !! 🤯🥳

La passe de 5 pour Audrey Tcheuméo au Paris Grand Slam ! Après un combat incroyable Audrey Tcheuméo décroche la médaille d’or !!🥇



Félicitations championne !! 👏😍#FierdEtreJudoka #JudoParis #ParisGrandSlam pic.twitter.com/Re7J2Rgntm



— France Judo (@francejudo_) February 6, 2022

Dicko battue en finale, Tolofua en bronze, les Bleus en échec

L’équipe de France a une nouvelle fois brillé à l’Accor Arena de Paris-Bercy. Alors que la première journée du Paris Grand Slam a été marquée par le succès d’Amandine Buchard chez les -52kg, deux nouvelles médailles d’or sont venues se greffer au bilan tricolore. Chez les -70kg, Margaux Pinot a terminé avec un grand sourire une journée parfaite. La Bisontine a tout d’abord expédié la Cubaine Idelannis Gomez Feria avec deux waza-ari en 38 secondes avant de valider son billet pour le dernier carré aux dépens de la Japonaise Yoko Ono, vice-championne du monde en 2021, avec une victoire obtenue au « Golden Score ». En demi-finale, un waza-ari a été suffisant pour venir à bout de la Croate Barbara Matic mais la finale contre la Japonaise Saki Niizoe n’a pas été une partie de plaisir. C’est au bout de 26 secondes de prolongation que Margaux Pinot est allée chercher la médaille d’or grâce à un waza-ari.Audrey Tcheuméo, quant à elle, a dominé les -78kg. Après avoir lancé son tournoi par une victoire en prolongation face à l’Allemande Luise Malzahn, la native de Bondy n’est restée que neuf secondes sur le tatami lors de son quart de finale face à la Britannique Emma Reid, battue sur ippon dès la première attaque de la Tricolore. En demi-finale, la Sud-Coréenne Hyunji Yoon n’a pas été un plus grand obstacle. Après deux pénalités, cette dernière s’est incliné sur ippon après moins de deux minutes de combat. Lors de la finale, Audrey Tcheuméo a très vite pris l’avantage sur la Japonaise Mami Umeki grâce à un waza-ari inscrit au bout de douze secondes. Malgré deux avertissements pour fausse attaque, la Tricolore a tenu bon pour remporter l’or devant son public. Alors que Fanny-Estelle Posvite a échoué en repêchage, Madeleine Malonga a su aller chercher le bronze après son élimination face à la Sud-Coréenne Jeongyun Lee en quarts de finale. Provoquant la disqualification de Hyunji Yoon dans la prolongation, la Tricolore a pu monter sur le podium.Si Margaux Pinot et Audrey Tcheuméo ont remporté leurs finales, Romane Dicko n’a pas connu la même réussite chez les +78kg. Après sa victoire en quarts de finale contre l’Algérienne Sonia Asselah, qui a été disqualifiée après trois pénalités, la médaillée de bronze à Tokyo a expédié la Coréenne Hayun Kim avec un ippon au bout de 53 secondes pour atteindre la finale. Mais Wakaba Tomita s’est mise sur le chemin de la médaille d’or. Sous pression après deux pénalités, la Japonaise a parfaitement contré une attaque de Romane Dicko pour remporter la finale sur ippon. Julia Tolofua a accompagné la native de Clamart sur le podium de la catégorie. Battue par Wakaba Tomita en demi-finale, cette dernière a provoqué la disqualification de la Tunisienne Nihel Cheikh Rouhou pou remporter la médaille de bronze. Si les Bleues ont brillé, les Bleus n’ont pas connu la même réussite. Alors que Loïc Pietri a échoué en repêchage chez les -81kg, Alexis Mathieu s’est incliné face au Turc Mihael Zgank pour le bronze chez les -90kg. Axel Clerget n’a pas passé le premier tour des -100kg alors qu’Alexandre Iddir et Joris Agbegnenou ont chuté au deuxième. Enfin, dans la catégorie des +100kg, Joseph Terhec et Guerman Andreev ont manqué de peu le bronze, battus respectivement par Minjong Kim et Kokoro Kageura, qui avait battu Teddy Riner à Bercy en 2020 et qui détient le titre mondial de la catégorie.