Mondiaux: Pinot et Gahié (-70kg) ainsi que Clerget (-90kg) en 8e ! 

C'est bien parti pour les Bleus ce jeudi lors des championnats du monde. Margaux Pinot (victoire contre la Britannique Howell) et Marie-Eve Gahié (victoire contre la Grècque Teltsidou) sont toutes les deux en huitièmes de finale et auront fort à faire respectivement contre la Brésilienne Portela et la Coréenne You.

De son côté, Axel Clerget (-90kg) a fait fort. En bronze l'an dernier, il a d'abord écarté le Britannique Chamberlain (ippon), non sans une petite frayeur (2 pénalités), avant de sortir l'Espagnol Sherazadishvili, numéro 1 mondial et champion du monde en titre (waza-ari). Le voilà en 8e de finale. Il fera face à l'Américain Brown.