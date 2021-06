Mondiaux : Pas de médaille pour Gneto et Le Blouch

Le Blouch battu deux fois de suite



Deuxième jour de ces championnats du monde de Budapest !

En lice aujourd'hui, Astride Gneto (-52kg) et Kilian Le Blouch (-66kg).



Au lendemain des contre-performances de Shririne Boukli et Walide Khyar, pourtant aux portes du podium, à l'occasion de la 1ere journée de ces Mondiaux,Comme leurs deux compatriotes dimanche, nos deux Tricolores en lice ce lundi ont échoué dans leur quête de médaille. A la mi-journée déjà il n'y avait plus aucun espoir de médaille pour Gneto comme pour Le Blouch. La Française, tête de série numéro 4 de son tableau chez les -52kg, faisait pourtant partie des favorites pour l'or. Malheureusement pour notre représentante, elle n'est pas allée bien loin., contre la Belge Amber Ryheul, classée au 41eme rang mondial.Pénalisée par deux fois avant de se faire surprendre par son adversaire, Gneto a vu toutes ses illusions s'envoler sur un ippon né des efforts au sol de la Belge. Contrairement à sa compatriote, Le Blouch, chez les hommes en -66 kg, avait bien débuté sa journée, avec trois succès, certes, dans la douleur face au Portugais Crisostomo, au Slovaque Poliak et au Moldave Bunescu. Les trois fois, le Français avait forcé la décision dans le golden score.Le médaillé de bronze des derniers Championnats d'Europe a mordu la poussière sur ko-soto-gari. Une déception qui en appelait une autre pour. Le Blouch aura la possibilité de prendre sa revanche aux Jeux de Tokyo. Pas Gneto, qui ne sera pas du voyage au Japon.