Mondiaux (équipes): Le Japon sacré aux dépens des Bleus

Comme à Bakou l’an dernier, la France s’est inclinée devant le Japon lors de la finale par équipes des Championnats du monde de Tokyo, sous les yeux du Premier ministre nippon Shinzo Abe.

Malgré les victoires de Sarah-Léonie Cysique (-57 kg) et Axel Clerget (-90 kg), les Bleus ont subi la loi des locaux (4-2), Cyrille Maret (+90 kg), Guillaume Chaine (-73 kg), Marie-Eve Gahié (-70 kg) et Madeleine Malonga (+70 kg) ayant été dominés dans leurs duels respectifs.

L’équipe de France conclut là de beaux Mondiaux cependant, avec en individuel les sacres de Clarisse Agbegnenou (-63 kg), Marie-Eve Gahié (-70kg) et Madeleine Malonga (-78 kg), plus les médailles de bronze décrochées par Margaux Pinot (-70 kg) et Axel Clerget (-90 kg).