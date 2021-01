Masters de Doha : Teddy Riner revient onze mois après sa défaite à Paris

Riner a perdu plus de 20 kilos

Teddy Riner revient sur le devant de la scène. En effet, ce mercredi, le Français dispute les Masters de Doha. Il revient sur les tatamis avec la rage au ventre, prêt à effacer sa défaite surprise à Paris, l'an passé. Jusqu'à 2020, le judoka français n'avait pas perdu le moindre combat depuis plus de neuf ans, soit 154 victoires. Teddy Riner possède l'un des plus beau palmarès du judo dans le monde. Décuple champion du monde en individuel, quintuple champion d'Europe et double médaillé d'or aux Jeux Olympiques (2012 et 2016), le tout dans la catégorie des plus de 100 kg, le Guadeloupéen n'est plus à présenter. Le Masters de Doha va être l'occasion, pour lui, de prouver qu'il n'est pas fini et de récupérer quelques points au rang olympique, où il n'est « que » 27eme. Puisque le seul objectif de Teddy Riner n'est autre que les Jeux Olympiques et une troisième médaille d'or. Mais avant de pouvoir rêver des JO, il doit rencontrer des concurrents, plutôt coriaces. Lors de ce premier tour, le Français a affronté Roy Meyer, médaillé de bronze aux Mondiaux de 2019. Combat qu'il a remporté. Désormais, il doit en découdre avec Guram Tushishvili, champion du monde en 2018, ou bien Hisayoshi Harasawa, médaillé d'argent aux JO de Rio en 2016. Des adversaires qui ne se laisseront évidemment pas faire.Pour revenir au meilleur de sa forme, Teddy Riner a perdu pas moins d'une vingtaine de kilos, comme il l'a confié auprès de France 3 : « Depuis trois mois et demi, j'ai un cuisinier qui me fait mes plats sous les ordres de mes nutritionnistes. Ils me disent : « Tu vas manger tel aliment, tant de grammes, tu auras ça en dessert. » C'est vraiment du sur-mesure. » Un régime essentiellement composé d'haricots verts et de poulet. Au-delà de la nutrition, le Français s'est également beaucoup entraîné : « J’ai vraiment bossé tous les aspects, que cela soit mental, physique, technique, judo, nutrition. Le haut niveau, je crois que c’est ça. J’ai parfois peut-être oublié par le passé ces petites choses, ce qui a fait qu’il y a eu ces défaites. » Le grand Teddy Riner semble être de retour. Pour lui il est « important de remettre les pendules à l'heure, d'envoyer un message fort et de faire comprendre à [s]es adversaires que les Jeux, ce sera pour [lui] », comme il a déclaré à la chaîne L'Equipe. Le Masters de Doha devrait être révélateur et permettre au Français de savoir si sa préparation est efficace.