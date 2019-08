Malonga, encore un sacre pour les Bleues

"Je viens pour le titre. Et je ne lâcherai pas." Madeleine Malonga avait prévenu. La Francilienne de 25 ans était en mission à Tokyo. Et elle a fini par réaliser son rêve en devenant championne du monde des moins de 78kg vendredi.

"Mado" aura remporté tous ses combats par ippon, et particulièrement impressionné en demi-finale, contre la Brésilienne Mayra Aguiar, numéro un mondiale. De quoi s’offrir une finale contre la tenante du titre Shori Hamada, qu’elle a donc dominée sur ses terres.

Je vais pleurer pendant 15 jours Madeleine Malonga

Après un waza-ari, elle a réussi un o-soto-gari avant de conclure. Et la championne d’Europe 2018 n’a ensuite pas pu retenir ses larmes. "Franchement, je suis vraiment très contente, j’ai tellement travaillé depuis des années. Maintenant me dire que j’y suis arrivée… Je vais pleurer pendant 15 jours mais je suis fière de moi", a-t-elle ensuite réagi en zone mixte, rapporte La chaîne L'Equipe.

"Et puis gagner au Japon, ça me tenait à cœur. J’espère que ce sera la même chose l’année prochaine (aux Jeux Olympiques, ndlr)". Un sacre qui confirme en tout cas la bonne santé du judo féminin français, après les sacres de Marie-Eve Gahié (-70kg) et Clarisse Agbegnenou (-63kg). "On a une team de feu", apprécie-t-elle encore.