Riner déjà penché sur 2024



Le Paris Saint-Germain est fier d’annoncer la prolongation du contrat de Teddy Riner pour deux saisons supplémentaires. ✍️🔴🔵

Le triple médaillé d’or aux Jeux Olympiques est désormais lié au Club jusqu’au 31 août 2024.#Teddy2024https://t.co/Nm6e3cvJgo

— PSG Judo (@PSG_Judo) June 20, 2022

Le PSG ne pouvait pas laisser filer Teddy Riner avant les Jeux Olympiques de 2024 dans la capitale. Cela tombe bien : le triple champion olympique et emblématique chef de file ne se voyait pas partir lui non plus.Le club du légendaire judoka français a annoncé la nouvelle ce lundi. Toutefois, pour le décuple champion du monde des lourds (plus de cent kilos),"Il n’y pas eu le moindre doute parce que je suis bien ici. C’était défini dans ma tête : je suis né dans ce club, j’y ai fait mes premiers pas dans le judo. L’objectif est de continuer à gagner de grandes compétitions et je ne pouvais être dans un autre club, pour terminer à la maison en 2024 avec toute la symbolique que cela comporte. J’ai toujours eu le PSG dans le sang", a avoué Riner ce lundi dans les bureaux du PSG à Boulogne-Billancourt.Nos confrères du Parisien étaient notamment présents pour entendre ce grand supporter du PSG football (il n'a pas caché que la prolongation de Kylian Mbappé l'avait enchanté : "Je ne le voyais pas ailleurs qu'ici") expliquer combien lui importait de continuer à défendre les couleurs de ce club qu'il a conduit au titre de champion de France de D1 par équipes en mai dernier et qui est monté cette même saison sur la plus haute marche européenne, certes sans son leader. "On a réussi le doublé (par équipes masculines et féminines) aux Championnats de France. Je n’ai pas pu les accompagner sur l’Europa League où ils ont fait le doublé aussi. Et il va y avoir la Champions League de judo qui va être une belle épreuve et un bel objectif pour le club."(il en possède deux pour le moment), chez lui à Paris dans deux ans. Le Guadeloupéen le souhaite au plus haut point. "J'ai déjà commencé". Ce nouveau contrat pourrait se terminer en apothéose.