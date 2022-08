Judo : Riner blessé à la cheville, sa participation aux Mondiaux maintenue pour le moment

48 jours pour se remettre sur pied

Voilà un sérieux contretemps dans la préparation de Teddy Riner en vue des championnats du monde de Tashkent, où il visera une onzième médaille d’or dans cette compétition. Le judoka de 33 ans s’est blessé à la cheville durant un stage d’entraînement à Rabat, au Maroc.Un peu plus tard, l’entourage de Teddy Riner a publié un communiqué afin de donner plus de détails sur cette blessure.« Teddy Riner était en stage à Rabat depuis quelques jours. Ce mercredi sur une projection de Teddy, le partenaire lui est retombé sur la cheville provoquant une douleur immédiate. La coordination des soins et le suivi médical ont alors été immédiatement pris en charge par le Docteur Laurent Winkler (médecin fédéral) actuellement à Houlgate dans le cadre d’un stage de l’équipe de France. Teddy a été rapatrié à Paris, pour effectuer les différents examens.Le diagnostic a été établi, ce matin, par le docteur Baudot, médecin du PSG. Les soins seront bien sûr assurés quotidiennement et la préparation physique n’est pas interrompue. Par conséquent le programme de préparation de Teddy pour les Championnats du monde est revu, mais sa participation est maintenue. » La catégorie des +100kg concourant le 13 octobre lors des Mondiaux de Tashkent, il reste donc 48 jours à la légende du judo français pour se remettre en forme. Depuis qu'il a décroché deux médailles aux JO Tokyo (or par équipes, bronze en individuel), Teddy Riner n'a disputé qu'une seule compétition, le Grand Slam de Budapest, qu'il a remporté le 10 juillet dernier. Le compte à rebours est donc lancé, même si son principal objectif à long terme n'est pas les Mondiaux 2022 ni 2023, mais bien sûr les Jeux Olympiques de Paris 2024.