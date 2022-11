Judo : Riner a repris l'entraînement au Japon

Alors que 2023 se rapproche à grands pas, Teddy Riner espère bien finir fort l'année en cours. Touché à la cheville droite lors d'un stage au Maroc en août dernier, le Français avait à cause de cela était le grand absent de la délégation tricolore lors des Mondiaux 2022 à Tachkent (Ouzbékistan), courant octobre. Remis de sa blessure, le judoka aux très nombreux titres prépare actuellement son retour à la compétition en cette fin d'année. En effet, « sa cheville tient bien », a notamment confié dernièrement Franck Chambily. Ainsi, c'est presque logiquement que Riner a choisi de s'envoler pour le Japon, où il est actuellement en stage dans la préfecture de Nara, jusqu'au 11 novembre. « On a choisi Tenri car l'intensité est un peu plus basse qu'à Tokyo. Teddy a vraiment repris les randoris (combats d'entraînement) au Japon. Il n'avait qu'une séance avant de partir », a également expliqué l'entraîneur du Français, dans des propos recueillis par L'Equipe.

Deux tournois pour finir 2022 ?

« Ce sont des universitaires pas trop connus. Il y a une dizaine de partenaires de + 100 kg qui n'hésitent pas à venir chercher Teddy. C'est du bonheur pour nous. Avant de venir au Japon, après deux mois sans judo, Teddy avait fait pas mal de technique ; là, on fait six à sept randoris par séance, chacun dure sept minutes. Ça fait un peu bizarre quand on a coupé si longtemps, mais il faut s'y remettre », a par la suite précisé Chambily, qui veille au retour en forme de celui qui compte trois médailles d'or aux Jeux Olympiques, dont une par équipes. Si tout va bien d'ici-là, Riner pourrait ensuite disputer deux tournois ces prochaines semaines. « Il fait la Ligue des champions avec son club, le 26 novembre (à Gori, en Géorgie), a déclaré l'entraîneur du Français. Et après ? On fera le point après cette compétition. » Avant les fêtes de fin d'année, le Guadeloupéen pourrait en effet participer au Masters à Jérusalem (20-22 décembre).