🚨🇫🇷 EN FINAAAAAALE !

Nos judokas ont survolé cette demi-finale face aux Néerlandais !

Ils rencontreront le Japon pour une finale d'anthologie 🇫🇷🇯🇵#AllezLesBleus #Tokyo2020 pic.twitter.com/8PpVYn8hpR



— Equipe France (@EquipeFRA) July 31, 2021

Les Bleus s’en sont bien sortis face à Israël

Le judo français ramènera finalement huit médailles ! Le collectif tricolore a démontré sa force à l’occasion des demi-finales. Si le duel face à Israël a tourné au thriller, celui face aux Pays-Bas a été une véritable balade pour l’équipe de France. Guillaume Chaîne a mis les Bleus sur le bon chemin avec une victoire par ippon face à Tornike Tsjakadoea. En difficulté face aux Israéliens, Margaux Pinot a cédé sa place à Clarisse Agbegnenou pour le combat des -70kg féminines. Face à Sanne van Dijke, la championne olympique des -63kg n’a pas tremblé pour permettre aux Tricolores de faire le break. C’était alors l’heure de la revanche pour Axel Clerget. Eliminé en huitièmes de finale des -90kg par Noel van ’t End plus tôt dans la semaine, le Français est allé chercher un ippon pour rapprocher un peu plus l’équipe de France de la finale. Un billet que Romane Dicko a fini par composter aux dépens de Guusje Steenhuis. La médaillée de bronze des +78kg, opposée à une combattante issue de la catégorie inférieure, a eu besoin de trois minutes pour marquer le waza-ari qui permet aux Bleus de sceller le sort de cette demi-finale (4-0). La finale sera l’affiche tant attendue. En effet, le Japon n’a pas fait de détail face à la Russie (4-0) pour rejoindre l’équipe de France.Les Bleus ont eu très chaud mais n’ont pas manqué leur entrée en lice. Opposés à Israël en quarts de finale de l’épreuve par équipes mixtes, qui fait son apparition au programme olympique cette année, les Tricolores ont dû attendre plus de quatre minutes lors du combat décisif pour valider leur billet pour le dernier carré. Sarah-Léonie Cysique n’a pas su lancer les Bleus en s’inclinant par ippon face à l’Israélienne Timna Nelson Levy. Heureusement, Guillaume Chaïne a su prendre le meilleur sur Tohar Butbul par ippon pour remettre les deux équipes à égalité. Mais Margaux Pinot face à Gili Sharir au bout d’un combat long de onze minutes puis Axel Clerget contre Li Kochman ont mis l’équipe de France dos au mur avec Romane Dicko et Teddy Riner qui n’avaient pas le droit à l’erreur. La médaillée de bronze chez les +78kg a assuré avec une victoire par ippon sur Raz Herschko quand celui qui a cédé son titre chez les +100kg ce vendredi n’a pas tremblé face à Or Sasson. Avec trois victoires partout, les deux équipes se sont départagées sur un combat en golden score dans une catégorie tirée au sort. Les -70kg féminines ont alors dû remonter sur le tatami pour décider de l’équipe qui accèderait aux demi-finales. Sur la lancée de leur premier combat, Margaux Pinot et GIli Sharir ont peiné à faire la décision mais, au bout d’un peu plus de quatre minutes, la Française a trouvé la faille pour assurer aux Bleus la victoire (4-3).