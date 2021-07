🇫🇷🥈 Déception pour Madeleine Malonga ! La Française s'incline en finale des -78kg face à la Japonaise Shori Hamada et remporte la médaille d'argent #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021



🇫🇷 Madeleine Malonga en finale ! La Française a facilement éliminé la Coréenne Hyunji Yoon en demi-finale et jouera le titre en -78kg pour sa première participation aux Jeux Olympiques #Tokyo2020 #JeuxOlympiques

— France tv sport (@francetvsport) July 29, 2021

Comme Amandine Buchard en -52kg et Sarah-Léonie Cysique en -57kg, Madeleine Malonga apporte une médaille d'argent à la délégation française ! La judokate de 27 ans a réussi une journée parfaite, avant de s'incliner en finale en un peu plus d'une minute face à sa grande rivale, la Japonaise Shori Hamada. Dans ce combat entre la n°1 et la n°2 mondiale, entre la championne du monde 2019 et la championne du monde 2018, Malonga savait qu'elle ne devait pas aller au sol face à Hamada, plus petite mais plus puissante. Mais c'est malheureusement ce qui est arrivé dès les premières secondes du combat.En larmes, Madeleine Malonga nourrissait des regrets, tout en sachant qu'à froid, cette médaille d'argent ferait son bonheur. Et à seulement 27 ans, elle a encore le temps de goûter l'or olympique. Pourquoi pas à Paris dans trois ans ? Quiqu'il en soit, c'est une dixième médaille, en attendant la onzième apportée par les escrimeuses, dans l'escarcelle française après six jours de compétition, soit le même total qu'à Rio (avec une médaille d'or supplémentaire).Madeleine Malonga fait son bonhomme de chemin à Tokyo dans la catégorie -78kg. Les espoirs français reposent sur elle ce jeudi après l'élimination précoce d'Alexandre Iddir dans le tableau masculin des -100kg face à l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev (sur un waza-ari). Et la numéro un mondiale, championne du monde 2019 et vice-championne du monde 2021, a assuré à la délégation française une dixième médaille ! La judokate originaire de Chambly a connu une entrée en matière plutôt sereine avec une victoire par ippon face à l'Autrichienne Bernadette Graf en huitième de finale. Ensuite en quarts, la victoire a été plus compliquée à valider.Alors qu'elle se dirigeait vers un succès, elle s'est faite surprendre et amener au sol pour subir à son tour un waza ari. Malgré une dernière attaque dangereuse, le score n'a plus bougé et les deux femmes ont dû se départager en prolongation. Plus en forme physiquement, la Tricolore a placé une attaque qui a fait mouche pour s'imposer dans ce golden score.Elle a rejoint la Sud-Coréenne Hyunji Yoon en demi-finale. Et ce fut une formalité ! Après 2'23 de combat, la 23eme mondiale a été disqualifiée après avoir reçu un troisième carton jaune (un pour avoir tenu le pantalon de son adversaire, deux pour être sortie du tatami), et voici donc Malonga en finale sans avoir beaucoup lutté !(Avec F.B.)