Réunifiés depuis 1987 (hommes et femmes en même temps dans un même lieu), les championnats du monde de judo se sont déroulés toutes les années impaires jusqu’en 2009, puis tous les ans sauf les années olympiques depuis 2010. Mais cette règle pourrait changer. En effet, Jean-Luc Rougé, président de la Fédération française de judo et secrétaire général de la Fédération internationale, a indiqué dimanche sur Europe 1 que les Mondiaux devraient désormais se dérouler tous les ans, y compris les années olympiques.

Rendez-vous à Vienne en 2021

« La reprise internationale devrait être le 1er septembre. Le premier championnat de France doit intervenir début octobre à Brest, avant le début des grands championnats (avec le tournoi du Japon) en novembre. (…) On devrait avoir des championnats du monde cette saison. L'année 2021 risque d'être une année avec championnats du monde ET Jeux Olympiques, ce sera une première. On est en train de tout repenser. Avant, on avait des championnats du monde en alternance avec JO, il y en avait donc trois (tous les quatre ans), on risque d'en faire quatre désormais », a expliqué celui qui avait été sacré champion du monde des -93kg en 1975 à Vienne.

La capitale autrichienne doit justement accueillir les Mondiaux en 2021 (reste à savoir si ce sera avant ou après les JO de Tokyo), puis ce sera au tour de Budapest en 2022 et Doha en 2023. Il faudra ensuite trouver une ville-hôte pour les Mondiaux 2024, année où se dérouleront les Jeux Olympiques de Paris.