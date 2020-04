Judo : Les championnats d'Europe encore reportés

Les championnats d'Europe de judo prévus à Prague du 1er au 3 mai 2020 étaient importants dans la course à la qualification olympique. Mais le coronavirus est passé par là. La pandémie de Covid-19 a provoqué la suspension du circuit mondial et le report des championnats continentaux. D'abord décalés au mois de juin, les Europe ne se dérouleront finalement qu'à l'automne. C'est du 8 au 10 novembre 2020 que les meilleurs judokas européens vont se retrouver en République Tchèque pour marquer des points importants dans la qualification olympique. L'EJU a officialisé l'information ce lundi. Ce changement de dates permet de mieux anticiper l'évolution du coronavirus en Europe tout en préservant l'importance de ce rendez-vous dans la quête d'un ticket pour Tokyo. Le report des Jeux olympiques à l'été 2021 a rendu possible cet aménagement du calendrier.

La Ligue des Champions et la Ligue Europa annulées

A l'heure actuelle, l'ensemble des compétitions internationales sont suspendues jusqu'au 30 juin 2020. La période de qualification olympique s'étirera jusqu'au 29 juin 2021. Un délai qui devrait pouvoir permettre à l'IJF d'aménager son système de qualification aux JO. L'an prochain, le rendez-vous continental aura lieu à Lisbonne au printemps. A noter que pour permettre la tenue des championnats d'Europe en fin d'année, la Ligue des Champions et la Ligue Europa prévues en décembre ont été annulées.