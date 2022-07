Judo : Les championnats d'Europe 2023 à Montpellier

Stéphane Nomis, Président de France Judo, et Sébastien Nolesini, Directeur Général de France Judo, se sont déplacés en cette fin de semaine sur les lieux de stages des Equipes de France. 🥋🇫🇷

Montpellier également au rendez-vous de Paris 2024

Montpellier sera une place forte du judo français dans les deux années à venir. En déplacement ce vendredi dans l’Hérault, le président de la Fédération Française Stéphane Nomis a profité d’une conférence de presse pour confirmer deux informations cruciales. La première est le retour en 2023 des championnats d’Europe de la discipline à Montpellier, qui ont déjà eu lieu à la Sud-de-France Arena en 2014. « Avec près de 700 judokas accueillis, ce sera une répétition pour tous les athlètes du continent, et particulièrement des Français, à quelques mois des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris », a confié à l’occasion de cette conférence de presse le maire de Montpellier, Michaël Delafosse. Ce sera la dixième fois que la France accueillera les championnats d’Europe de judo, dont la première édition a eu lieu en 1951 à Paris.Au-delà de l’organisation des avant-derniers championnats d’Europe avant l’échéance olympique, la ville de Montpellier a été désignée comme base arrière de l’équipe de France en vue de Paris 2024 et accueillera la préparation des Tricolores. « France Judo est heureux de choisir Montpellier comme camp de base Paris 2024, a ainsi déclaré Stéphane Nomis, président de la Fédération Française de judo à l’occasion de cette conférence de presse. Les raisons de ce choix se justifient par la qualité des installations mises à disposition, mais également par la volonté de la ville de Montpellier de faire rayonner le judo sur son territoire. » Alors que les épreuves de judo, masculines, féminines et mixte, auront lieu dans l’Arena du Champ de Mars à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris, les équipes de France bénéficieront de conditions de préparations optimales dans l’Hérault.