Si vous avez manqué le début de journée :

Et maintenant, Bashaev !

Bashaev brise le rêve de Riner



C'est terminé pour Teddy Riner !

Battu au golden score, sur un waza-ari, par le numéro un mondial russe Tamerlan Bashaev, il va disputer les repêchages pour aller conquérir le bronze



— France tv sport (@francetvsport) July 30, 2021

Plus d'informations à suivre.Jusqu'ici, tout va bien ! Teddy Riner, qui tente ce vendredi de remporter un troisième titre olympique d'affilée, ce qui n'a jamais été réussi dans l'histoire du judo, n'a pas raté son entrée en lice sur les tatamis du Nippon Budokan. Le judoka de 32 ans, non tête de série car "seulement" 16eme mondial en raison de blessures et d'un gros manque de combats en compétition, devra remporter cinq combats et non pas quatre comme à Londres ou à Rio s'il veut aller au bout de ce tournoi des +100kg. Et il s'est imposé pour commencer contre l'Autrichien Stephan Hegyi, n°19 mondial, contre qui il avait remporté ses deux précédents combats.Son adversaire suivant était l'Israélien Or Sasson, n°13 mondial, qu'il avait déjà battu quatre fois sur quatre, mais qu'il n'avait plus affronté depuis la demi-finale des JO de Rio. Cette fois, pas de ippon mais un waza-ari réussi après 1'57 de combat, où le Français n'a pas été inquiété.Riner partira favori puisqu'il a remporté leur seule confrontation, lors du Grand Slam de Doha en janvier dernier.Teddy Riner ne sera pas triple champion olympique, ce qui aurait été une grande première dans l'histoire ! Le judoka français de 32 ans n'est pas parvenu à franchir le cap des quarts de finale. Il a été éliminé par le n°1 mondial, le Russe Tamerlan Bashaev, qu'il avait pourtant battu lors de leur unique confrontation, en janvier dernier à Doha. Alors qu'aucun des deux combattants n'avait marqué le moindre point durant les quatre minutes réglementaires (deux pénalités pour le Russe pour non-combativité, une pour le Français),C'est un véritable choc pour Teddy Riner qui, même s'il avait peu combattu ces dernières années et s'était blessé au genou en mars dernier, assurait être en pleine forme et prêt à remporter cette fameuse troisième médaille d'or.La compétition n'est pas terminée pour autant, car le double champion olympique peut encore décrocher une médaille de bronze, comme à Pékin en 2008, s'il remporte ses deux derniers combats (le prochain contre le Brésilien Rafael Silva, double médaillé de bronze olympique, contre qui il n'a jamais perdu en neuf confrontations). Ce serait tout de même une belle consolation et un statut de quadruple médaillé olympique pour le plus emblématique des judokas français...