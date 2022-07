Si vous avez manqué le début de la journée :

Objectif 142-145 kilos

Il est incroyable. Ce dimanche, le Français Teddy Riner, aujourd'hui âgé de 33 ans, s'est imposé lors du Grand Slam de Budapest, après avoir eu raison, en finale, du Néerlandais Jelle Snippe, dans un combat particulièrement expéditif, qu'il a su boucler en une quarantaine de secondes.Un retour effectué un an après sa médaille de bronze décrochée lors des Jeux Olympiques de Tokyo au Japon. Sa venue en Hongrie lui permettait de voir où il en est, avec en ligne de mire l'édition 2024 des Jeux Olympiques de Paris, où il visera alors, tout bonnement, un troisième titre olympique, en individuel.Voilà quasiment un an qu’on ne l’avait plus vu sur les tatamis en compétition internationale ! Depuis sa médaille de bronze en individuel et la médaille d’or en équipes décrochées aux Jeux Olympiques de Tokyo l'an passé, Teddy Riner (33 ans) avait décidé de reposer son corps et de prendre son temps avant de reprendre la compétition. Il a participé aux championnats de France par équipes avec le PSG, mais il a choisi le Grand Slam de Budapest, en Hongrie, pour effectuer son grand retour international. Exempté de premier tour dans cette catégorie des +100kg, le quintuple médaillé olympique a débuté sa journée par un combat contre le Brésilien Joao Cesarino. Et il l’a emporté sur ippon, à 2’11 de la fin.En demi-finale, il était opposé au Géorgien Gela Zaalishvili, cinquième des Mondiaux en 2021 à Budapest (Riner était absent également), et il l'a battu grâce à deux waza-ari, à 2'36 de la fin.Teddy Riner prend ce Grand Slam de Budapest comme une première étape en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, où il rêve de retrouver la médaille d'or en individuel. « L’essentiel pour moi c’est de préparer Paris 2024, être prêt le jour J. Tout ce qui peut arriver avant, ce n’est pas la chose la plus importante., confie-t-il à L’Equipe ce dimanche. Mais le Guadeloupéen évoque désormais la possibilité de participer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Il aura alors 39 ans. Souhaitant tout mettre en œuvre pour faire durer son immense carrière le plus longtemps possible, le judoka ne souhaite plus faire trop d'écart au niveau de son poids. S'il pèse 150,6 kilos ce week-end, il espère descendre à "142-145" pour se sentir bien.