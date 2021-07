🇫🇷 Sarah-Léonie Cysique en finale !



Chaîne est tombé sur plus fort que lui

Troisième médaille en trois jours pour l'équipe de France de judo !dans la catégorie des moins de 57kg. Entrée directement en huitièmes de finale,. Un combat que la native de Sarcelles a démarré tambour battant avec un o-soto-gari qui lui a permis de marquer un waza-ari au bout de seulement 29 secondes. Dominatrice, la Tricolore a poussé son adversaire à la faute, sanctionnée tout d’abord pour non-combativité puis pour une fausse attaque.Un combat d’abord équilibré qui a vu la Géorgienne frapper la première avec un waza-ari sur un harai-makikomi bien exécuté. Pas inquiète, la Française a répondu moins de 30 secondes plus tard avec un o-soto-makikomi qui lui a permis d’égaliser et d’emmener son adversaire au golden score., avec la Canadienne Jessica Klimkait. Et c'est encore au golden score que la Française a réussi à éliminer la championne du monde en titre !A ce moment-là, la Française comptait elle aussi deux cartons jaunes (pour non-combativité), mais c'est bien Klimkait qui a reçu le shido fatal, pour une fausse attaque. En finale, Cysique défiera la Kosovare Nora Gjakova, médaillée de bronze des derniers Mondiaux, contre qui elle a gagné et perdu une fois.Représentant tricolore dans la catégorie des moins de 73kg, le Francilien a dû recourir au golden score pour se défaire du Brésilien Eduardo Barbosa en 32emes de finale. Après quatre minutes de combat qui ont vu les deux combattants être sanctionnés d’une pénalité, c’est au bout de cinq minutes dans la prolongation et peu après une deuxième sanction pour fausse attaque à l’encontre de son adversaire queEn seizièmes de finale, la donne était tout autre pour le judoka tricolore avec un duel face au champion olympique à Londres en 2012 mais également champion du monde en titre, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili. Guillaume Chaîne a tenté de résister face à la puissance de son adversaire mais son comportement n’a pas été du goût de l’arbitre qui, après un peu moins de trois minutes de combat, lui a infligé une pénalité pour non-combativité. Dans la foulée,. Le Français a alors tout tenté pour faire la différence mais sans succès. Guillaume Chaîne n’a pas démérité mais doit s’incliner au bout des quatre minutes.