Sarah-Léonie Cysique est sur les traces de Luka Mkheidze et Amandine Buchard ! En effet, la représentante française dans la catégorie des moins de 57kg sera au rendez-vous des demi-finales. Entrée directement en huitièmes de finale de la catégorie des moins de 57kg, la Française s’est invitée en quarts de finale grâce à sa victoire sur la Sud-Coréenne Jisu Kim. Un combat que la native de Sarcelles a démarré tambour battant avec un o-soto-gari qui lui a permis de marquer un waza-ari au bout de seulement 29 secondes. Dominatrice, la Tricolore a poussé son adversaire à la faute, sanctionnée tout d’abord pour non-combativité puis pour une fausse attaque. Au terme des quatre minutes, le waza-ari a été suffisant pour Sarah-Léonie Cysique a retrouvé pour une place dans le dernier carré Eteri Lipaterliani. Un combat d’abord équilibré qui a vu la Géorgienne frapper la première avec un waza-ari sur un harai-makikomi bien exécuté. Pas inquiète, la Française a répondu moins de 30 secondes plus tard avec un o-soto-makikomi qui lui a permis d’égaliser et d’emmener son adversaire au golden score. Une prolongation qui a tourné en faveur de Sarah-Léonie Cysique qui, sur un sumi-otoshi, est allée chercher le waza-ari qui lui offre le billet pour les demi-finales, avec la Canadienne Jessica Klimkait qui sera son adversaire.

Chaîne est tombé sur plus fort que lui

Guillaume Chaîne a bien lancé sa journée sur le tatami du Nippon Budokan mais n'aura fait que deux combats. Représentant tricolore dans la catégorie des moins de 73kg, le Francilien a dû recourir au golden score pour se défaire du Brésilien Eduardo Barbosa en 32emes de finale. Après quatre minutes de combat qui ont vu les deux combattants être sanctionnés d’une pénalité, c’est au bout de cinq minutes dans la prolongation et peu après une deuxième sanction pour fausse attaque à l’encontre de son adversaire que Guillaume Chaîne a été en mesure de placer un mouvement permettant d’aller chercher la victoire sur ippon. En seizièmes de finale, la donne était tout autre pour le judoka tricolore avec un duel face au champion olympique à Londres en 2012 mais également champion du monde en titre, le Géorgien Lasha Shavdatuashvili. Guillaume Chaîne a tenté de résister face à la puissance de son adversaire mais son comportement n’a pas été du goût de l’arbitre qui, après un peu moins de trois minutes de combat, lui a infligé une pénalité pour non-combativité. Dans la foulée, Lasha Shavdatuashvili a pu passer un ippon-seoi-nage qui lui a permis de marquer un waza-ari à 48 secondes de la fin du combat. Le Français a alors tout tenté pour faire la différence mais sans succès. Guillaume Chaîne n’a pas démérité mais doit s’incliner au bout des quatre minutes.