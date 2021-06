L'équipe de France de judo ne compte qu'une seule médaille au compteur (celle en or de Clarisse Agbegnenou chez les -63kg) après cinq jours de compétition aux championnats du monde de Budapest, mais la journée de vendredi va lui permettre d'en glaner une deuxième, grâce à Madeleine Malonga, la championne du monde 2019 et championne d'Europe 2018 et 2020 des -78kg, Madeleine Malonga, qui s'est qualifiée pour la finale. La judokate de 27 ans, exemptée de premier tour, a connu une entrée un peu délicate, ne s'imposant "que" grâce à un waza-ari contre la Croate Karla Prodan. Mais en quarts de finale contre l'Ukrainienne Anastasiya Turchyn, elle n'a mis que 39 secondes à mettre son adversaire ippon. En demi-finales, face à la Néerlandaise Guusje Steenhuis, n°6 mondiale et triple vice-championne d'Europe, contre qui elle avait perdu trois fois sur quatre, Malonga a encore réussi un ippon, en 1'52. En finale, la Française sera opposée à l'Allemande Anna Maria Wagner, n°3 mondiale et médaillée de bronze européenne en 2018, qu'elle a déjà battue trois fois sur quatre et notamment lors des championnats du monde en 2018. Pour une nouvelle Marseillaise ?

Iddir et Maret restent à quai

Du côté des hommes, les -100kg étaient au programme du jour, mais la France ne décrochera pas de médaille grâce à cette catégorie, Alexandre Iddir ayant été éliminé lors de son premier combat de repêchages, pour finir septième de la compétition. Le judoka de 30 ans, troisième des derniers championnats d'Europe en avril, a été éliminé en quarts de finale par le Néerlandais Michael Korrel, médaillé de bronze des Mondiaux 2019, qui l'a mis ippon au golden score. Auparavant, le Français avait remporté ses deux premiers combats, contre le Monténégrin Danilo Pantic et le Serbe Bojan Dosen, car leurs adversaires avaient reçu une troisième pénalité, synonyme de défaite, pendant le golden score. Iddir affrontait pour son premier combat de repêchage le Géorgien Ilia Sulamanidze, 31eme mondial, qu'il a battu lors du dernier Euro. Mais le Français a été mis ippon après 2'16, laissant une nouvelle fois fanny la délégation masculine française. La compétition s'était rapidement terminée pour Cyrille Maret, qui a reçu une troisième pénalité au golden score face au Sud-Coréen Jonghoon Won, éliminé au tour suivant, ce qui ne permettra donc pas au Français de disputer les repêchages. Samedi, les catégories les plus lourdes seront au programme, avec Léa Fontaine et Julia Tolofua en lice en +78kg. En l'absence de Teddy Riner, qui préfère l'entraînement à la compétition avant les JO, aucun Français ne concourra.