Judo - Championnats du monde : Journée sans médaille pour la France

Saison à oublier pour Marie-Eve Gahié ! La n°1 mondiale des -70kg, qui avait été sacrée championne du monde en 2019 à Tokyo, avait été éliminée d'entrée aux championnats d'Europe de Lisbonne en avril dernier, puis avait vu Margaux Pinot être sélectionnée à sa place pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle espérait donc redorer son blason et défendre son titre avec brio lors des championnats du monde de Budapest. Mais la judokate de 24 ans est passée à côté de son rendez-vous. Exemptée de premier tour en tant que n°1 mondiale, elle affrontait au deuxième la Néerlandaise Hilde Jager, n°33 mondiale, qui l'avait battue au tournoi de Paris en 2020 lors de leur seule confrontation, mais elle s'est inclinée ! Pourtant bien partie dans ce combat, avec deux pénalités à zéro pour son adversaire, Gahié n'a pas réussi à conclure. Elle a d'abord encaissé une attaque qui n'a pas été comptabilisée, puis deux pénalités elle aussi, et juste avant de disputer le golden score, Jager l'a immobilisée au sol pendant dix secondes, synonyme de ippon.

Le compteur de médailles des Bleus reste bloqué à une

Un nouveau coup dur pour la Française, qui n'a pas été repêchée pour aller disputer un tournoi de repêchage et une éventuelle médaille de bronze puisque la Néerlandaise a été éliminée au tour suivant par la Croate Barbara Matic. Marie-Eve Gahié, qui ne "s'interdit pas de penser à Paris 2024", comme elle le confiait ce jeudi dans les colonnes de L'Equipe, va devoir oublier ces échecs et penser à la suite. Et donc à la saison 2022 puisque les JO se feront sans elle. Cette journée de jeudi sera blanche pour la délégation française, qui n'alignait personne dans l'autre catégorie au programme du jour, les -90kg masculins. Le compteur de médailles des Bleus reste donc bloqué à une, avec le cinquième titre remporté mercredi par Clarisse Agbegnenou chez les -63kg. Vendredi, trois Bleus seront en lice : Madeleine Malonga chez les -78kg et Cyrille Maret et Alexandre Iddir en -100kg.