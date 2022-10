Judo - Championnats du monde : Deketer battue en demies, Djalo éliminé en seizièmes

Djalo ne passe qu'un tour

A l'instar des +100kg chez les hommes, difficile d'évoluer en France dans la catégorie des -63kg chez les femmes. Clarisse Agbegnenou, invaincue en grande compétition depuis 2017, monopolise toute l'attention, et Manon Deketer avait donc une immense occasion de faire parler d'elle lors des championnats du monde de Tashkent, pour lesquels la championne olympique de la catégorie, maman depuis quatre mois, est forfait. Et la Dunkerquoise de 24 ans a saisi sa chance ! Troisième lors des tournois de Tbilissi et Tel Aviv cette année, Manon Deketer s'est qualifiée pour les demi-finales des Mondiaux ce dimanche. Elle a vécu un excellent début de journée, avec trois victoires sur ippon face à des adversaires qu'elle affrontait pour la première fois, en étant exemptée de premier tour : après 1'15 de combat contre l'Ouzbèque Sevinch Isokova en seizièmes, puis après 3'30 contre la Néerlandaise Sanne Vermeeer (médaillée de bronze mondiale l'an passé) en huitièmes, et enfin après 2'42 face à la Roumaine Florentina Ivanescu en quarts. Mais les choses se sont corsées en demi-finale, face à la médaillée de bronze des Jeux Olympiques de Tokyo, Catherine Beauchemin-Pinard.Elle jouera donc la médaille de bronze, face à la Polonaise Angelika Szymanska, qu'elle avait battue en 2018 lors de leur unique confrontation.Du côté des hommes, c'est la catégorie des -81kg qui était en lice ce dimanche, avec un seul Français, Alpha Djalo. Mais le judoka de 26 ans n'est pas resté longtemps sur le tatami ouzbek. Vainqueur du Polonais Pawel Drzymal, qu'il affrontait pour la première fois, sur un ippon après seulement 50 secondes de jeu,Alors qu'Amandine Buchard a apporté la seule médaille à la délégation française depuis le début des Mondiaux, l'équipe masculine est donc toujours fanny. Peut-être qu'Alexis Mathieu, en -90kg, débloquera le compteur lundi ?