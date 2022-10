Judo - Championnats du monde : Buchard décroche la médaille de bronze

Buchard enchaîne les médailles

La famille Abe reste au sommet

Première médaille pour la France aux championnats du monde de Tashkent ! Amandine Buchard a décroché la médaille de bronze ce vendredi lors du deuxième jour de ces Mondiaux en Ouzbékistan, dans la catégorie des -52kg. Médaillée de bronze en 2014 (en -48kg) et en 2018, la judokate de 27 ans a ajouté une nouvelle troisième place à sa collection. Même si elle visait l'or et qu'elle avait réussit une excellente matinée (deux victoire sur ippon, une au golden score),Lors de ce combat, Buchard a bien résisté, poussant son adversaire à disputer la prolongation, mais après 2'48 de golden score, Abe a fini par mettre ippon sa rivale.La judoka française a dû immédiatement se remobiliser pour disputer le combat pour le bronze, contre la Mongole Khorloodoi Bishrelt, médaillée de bronze des derniers championnats d'Asie.La Française a mis du temps à sourire, car elle était clairement venue pour l'or, mais cela reste une troisième médaille mondiale, et une quatrième compétition internationale d'affilée où elle monte sur un podium, après les Mondiaux 2018 (bronze), l'Euro 2019 (bronze), l'Euro 2021 (or), les JO 2021 (argent). Une valeur sûre du judo français !Une fois de plus, Amandine Buchard est tombée face à la future gagnante, car c'est de nouveau Uta Abe qui a décroché le titre mondial, après un combat qui a duré 10'14 face à la Britannique Chelsie Giles. La Kosovare Distria Krasniqi a quant à elle décroché l'autre médaille de bronze, au détriment de l'Israélienne Gefen Primo., en battant son compatriote Joshiro Maruyama. Quelle famille ! Le bronze est revenu au Sud-Coréen Baul An et au Moldave Denis Vieru.