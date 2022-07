Judo - Championnats du monde 2022 : Riner fait partie de la sélection

Découvrez la liste quasi-complète* de la sélection masculine qui disputera 𝐥𝐞𝐬 𝐜𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐧𝐚𝐭𝐬 𝐝𝐮 𝐦𝐨𝐧𝐝𝐞 en Ouzbékistan du 6 au 13 octobre 2022. 🌏 🇫🇷

Teddy Riner tentera de remporter un 11ème sacre mondial ! 👊🏆#JudoTashkent2022 #FierdEtreJudoka pic.twitter.com/rK2R0J5PGE



— France Judo (@francejudo_) July 27, 2022

La sélection féminine était déjà connue

Il sera bien du rendez-vous. Ce mercredi, la Fédération française de judo a dévoilé sa sélection masculine amenée à prendre part à l'édition 2022 des championnats du monde de la spécialité. Des Mondiaux qui auront lieu entre les jeudi 6 et 13 octobre prochains, du côté de Tachkent en Ouzbékistan. Et dans cette fameuse sélection tricolore, on retrouve ainsi bel et bien un certain Teddy Riner.Mais sa dernière présence à des Mondiaux remonte ainsi déjà à l'édition 2017. Dans cette même sélection masculine, on retrouvera, à ses côtés, Cédric Révol mais également Romain Valadier-Picard, dans la catégorie des -60kg, Walide Khyar dans celle des -66kg, Benjamin Axus et Joan-Benjamin Gaba dans celle des -73kg, Alpha Djalo dans celle des -81kg sans oublier Maxime-Gaël Ngayap Hambou dans celle des -90kg.Enfin, deux autres judokas seront également présents, mais uniquement pour la catégorie par équipes. En effet, il s'agit d'Alexis Mathieu, dans la catégorie des -90kg, mais également de Joseph Terhec. Dans le communiqué accompagnant cette sélection, Frédérique Jossinet, qui n'est autre que la vice-présidente de la FFJ chargée du Haut niveau et de performance, indique ainsi notamment que cette fameuse sélection sera finalisée "à la mi-août avec l'annonce d'un titulaire en individuel, de réservistes et éventuellement de sélectionnés pour les équipes."Pour rappel, elle sera composée de Shirine Boukli (-48kg), Amandine Buchard (-52kg), Sarah-Leonie Cysique (-57kg), Manon Deketer (-63kg), Margaux Pinot et Marie-Ève Gahié (-70kg), Madeleine Malonga (-78kg), sans oublier Romane Dicko et Julia Tolofua (+78kg).