Grand Slam de Paris : Deux nouvelles médailles d'or pour le clan tricolore

Le Grand Slam de Paris s’est terminé dans la joie pour l’équipe de France. Si la journée a été ternie par l’élimination de Teddy Riner au troisième tour chez les +100kg, les Bleues ont pris la relève. On n’a d’ailleurs vu que du bleu-blanc-rouge dans la catégorie des -78kg puisque la finale a opposé Madeleine Malonga à Fanny-Estelle Posvite. Un dernier combat tendu entre les deux Tricolores et dans lequel la décision a été faite au jeu des pénalités après un peu plus de trois minutes sans que le score ne bouge. L’absence de combativité de Fanny-Estelle Posvite a offert à Madeleine Malonga son deuxième titre consécutif à Bercy. Une troisième Tricolore aurait pu prendre place sur le podium mais Audrey Tcheumeo, battue par la future médaillée d’or en demi-finale par ippon après 29 secondes, a calé dans son match pour la médaille de bronze face à la Cubaine Kaliema Antomarchi.





Dicko aussi au rendez-vous, Clerget sur le podium





Expéditive pendant l’essentiel de son parcours dans la catégorie des +78kg, Romane Dicko a d’abord eu besoin du golden score pour se défaire de la Brésilienne Beatriz Sousa en demi-finale. Mais pour le titre, la Française a parfaitement contrôlé la Biélorusse Maryna Slutskaya. Multipliant les fausses attaques, cette dernière a vu l’arbitre la pénaliser à deux reprises avant de la disqualifier après deux minutes de combat seulement. Un succès qui lui permet d’être la première Française à remporter cette catégorie à Paris depuis Emilie Andéol en 2015. Cette deuxième et dernière journée du Grand Slam de Paris a également vu Axel Clerget aller chercher la médaille de bronze chez les -90kg. Eliminé en quarts de finale par le futur vainqueur, l’Espagnol Nokoloz Sherazadishvili, le Tricolore a dominé le Turc Mikail Ozerler puis le Néerlandais Noel Van’t End, tous deux par ippon, pour valider sa place sur le podium. Une opportunité que Marie-Eve Gahié n’a pas su saisir chez les -70kg, dominée par ippon par la Suédoise Anna Bernholm. Avec trois médailles d’or, une en argent et deux de bronze, la France a été présente au rendez-vous et lance l’année olympique.