Coronavirus : Contretemps pour Riner

Au tour du judo d’être touché par les annulations liées à l’épidémie de coronavirus ! La Fédération internationale a annoncé ce mardi que le Grand Prix de Rabat, qui devait se dérouler de vendredi à dimanche dans la capitale marocaine était annulé, sur décision du gouvernement. L’IFJ précise qu’en raison de cette annulation, elle a ré-ouvert les inscriptions pour le Grand Slam d’Ekaterinbourg (Russie), qui doit se dérouler la semaine prochaine. Cela pourrait permettre à des judokas de disputer tout de même un tournoi durant la première quinzaine de mars, à l’heure où chacun cherche à accumuler des points précieux en vue de la qualification olympique, et se classer dans le Top 8 de chaque catégorie de poids pour être tête de série aux JO de Tokyo.

Riner n'est que 24eme mondial

C’est notamment le cas de Teddy Riner, battu le 9 février lors du Grand Slam de Paris par le Japonais Kokoro Kageura (qui ne fera même pas les JO) et qui devait faire son retour à la compétition à Rabat. Le double champion olympique des +100kg est actuellement 24eme mondial et va devoir enchaîner les tournois pour grimper dans le Top 8 avant le 30 mai. Même si le judoka de bientôt 30 ans a largement les moyens d’aller chercher la médaille d’or sans être tête de série… Walide Khyar (-60kg), Luka Mkheidze (-60kg), Kilian Le Blouch (-66kg), Guillaume Chaine (-73kg), Alpha Oumar Dialo (-81kg), Alexandre Iddir (-100kg), Cyrille Maret (-100kg) et Romane Dicko (+78kg) étaient également sélectionnés côté français pour ce tournoi de Rabat.