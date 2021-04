-90kg (H) : Mathieu battu par le futur champion

-100kg (H) : Iddir en bronze !

+100kg (H) : Pas de Français, Tasoev sacré

-78kg (F) : Posvite en bronze !

+78kg (F) : Fontaine en argent !

Le bilan : Huit médailles pour la France

Alexis Mathieu était le seul représentant français de la catégorie, mais il n'est pas allé bien loin. Le judoka de 21 ans a été éliminé dès son entrée en lice par le Géorgien Lasha Bekauri. Mais il faut dire que le tricolore n'a pas vraiment été aidé par le tirage au sort car son adversaire... a ensuite décroché le titre de champion d'Europe, le premier de sa carrière ! Il a dominé son compatriote Beka Gviniashvili en finale.Sept ans plus tard, Alexandre Iddir décroche de nouveau une médaille de bronze aux championnats d'Europe ! Le judoka de 30 ans a remporté sa finale de repêchage contre le Géorgien Ilia Sulamanidze, après avoir battu le Portugais Jorge Fonseca au tour précédent. Iddir avait éliminé le Hongrois Miklos Cirjenics puis l'Ukrainien Danylo Hutsol avant de perdre contre le Géorgien Varlam Liparteliani lors de la session de matinée. Cyril Maret a également disputé les repêchages, mais seulement un combat, perdu contre l'Azéri Zelym Kotsoiev. Durant la matinée, il avait battu le Suédois Joakim Dvarby et l'Israélien Peter Paltchik, avant de s'incliner face au Belge Toma Nikiforov, futur champion d'Europe (en battant Liparteliani en finale).En l'absence de Teddy Riner qui, a priori, ne combattra pas avant les JO de Tokyo, la France ne présentait aucun concurrent dans la catégorie masculine la plus lourde. C'est le Russe Inal Tasoev (23 ans), qui en a profité pour décrocher l'or, au détriment du Néerlandais Henk Grol.Deux Françaises étaient présentes dans cette catégorie, et la journée s'est terminée par une médaille de bronze pour Fanny-Estelle Posvite ! La judokate de bientôt 29 ans s'est offerte sa première médaille européenne, après une belle compétition où elle a battu la Russe Antonina Shmeleva au premier tour, avant de perdre contre la Polonaise Beata Pacut, qui sera sacrée championne d'Europe un peu plus tard, en huitièmes. Posvite a ensuite dominé la Portugaise Patricia Sampaio pour son premier combat de repêchages, puis la Kosovare Loriana Kuka. En revanche, Audrey Tcheuméo, après avoir battu la Slovène Patricija Brolih pour son entrée en lice puis Sampaio, s'est inclinée contre Pacut en demi-finales puis contre l'Autrichienne Bernadette Graf dans la petite finale.A 19 ans, la Réunionnaise Léa Fontaine s'est offerte sa première médaille dans des championnats d'Europe ! Elle a signé une magnifique journée, en remportant ses combats contre l'Azérie Iryna Kindzerska, vice-championne d'Europe en titre, puis contre la Lituanienne Sandra Jablonskyte en quarts, et la Portugaise Rochele Nunes en demies, avant de s'incliner contre la Turque Kayra Sayit, déjà sacrée en 2016, en finale. Rendez-vous est pris pour l'avenir !La France conclut ses championnats d'Europe avec huit médailles (1 en or, 3 en argent, 4 en bronze, 6 pour les femmes, 2 pour les hommes), ce qui la place au premier rang au nombre de médailles, mais au troisième au classement officiel des médailles, qui privilégie le nombre de breloques en or, derrière le Kosovo (3 médailles dont 2 en or) et la Turquie (2 médailles dont 2 en or). Lors de l'Euro 2020, la France avait fait mieux, avec 8 médailles également, mais 5 en or.