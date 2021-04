-60kg (H) : Mkheidze en finale, Khyar s'incline en repêchage

Luka Mkheidze disputera la finale. Le Français, natif de Géorgie, réalise une journée parfaite, aux championnats d'Europe de judo. Engagé dans la catégorie des -60 kg, le Tricolore, exempté du premier tour, a disposé, pour son entrée en lice, de l'Espagnol Justo Nunez Rodriguez. Lors des quarts de finale, Mkheidze s'est retrouvé face à son compatriote Walide Khyar, qu'il a donc également battu, grâce à un ippon. En demi-finales, le Français a poursuivi sur sa lancée, en disposant du Bulgare Yanislav Gerchev. En finale, Luka Mkheidze jouera le titre continental contre l'Espagnol Francisco Garrigos. De son côté, Khyar, avant de tomber en quarts de finale contre son compatriote, s'était extrait de son deuxième tour, après avoir exempté du premier, face à l'Italien Alessandro Aramu. En repêchage, Khyar a rendu les armes contre le Russe Yago Abuladze. Il termine donc la compétition à la septième place finale.

-48kg (F) : Clément pour le bronze

En repêchage, l'Israélienne Shira Rishony, adversaire de la seule Française engagée dans la catégorie des -48 kg, à savoir Mélanie Clément, a rendu les armes. Plus tôt dans la journée, la Tricolore avait réalisé un parcours parfait jusqu'aux quarts de finale. Entrée au stade du deuxième tour, Clément a sorti la Turque Ebru Sahin, avant donc de chuter ensuite face à la Russe Sabina Giliazova, auteur d'un ippon. Pour la médaille de bronze, la Française défiera une autre Russe, à savoir Irina Dolgova.

-52kg (F) : Buchard pour le titre

Troisième des championnats d'Europe de judo en 2019, Amandine Buchard va forcément faire mieux. Dans la catégorie des -52 kg, la Française, entrée directement au deuxième tour, a disposé de la Roumaine Andreea Chitu, grâce à un waza-ari. Pour ce qui est des quarts de finale, elle a infligé un ippon à la Suissesse Fabienne Kocher. En demi-finales, l'Espagnole Ana Perez Box n'a pas fait long feu non plus. Le titre de la catégorie se jouera donc entre la Française et l'Italienne Odette Giuffrida.

-57kg (F) : Cysique va tenter le bronze

Médaillée de bronze lors des championnats d'Europe de judo en 2020, Sarah-Léonie Cysique ne fera pas mieux. Seule représentante tricolore dans la catégorie des -57 kg, la Française s'est inclinée en demi-finales, contre la Slovène Kaja Kajser. Avant cela, la judoka de 22 ans, entrée au stade du deuxième tour, avait pris le dessus sur la Portugaise Wilsa Gomes, avant d'infliger un ippon à la Géorgienne Eteri Liparteliani, en quarts de finale. Pour le bronze, la Tricolore va défier la Belge Mina Libeer.