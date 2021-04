Pas d'Euro pour Riner

La sélection masculine pour les championnats d’Europe de Lisbonne (16-18 avril) :

La sélection féminine pour les Jeux Olympiques de Tokyo (24-31 juillet) :

La sélection féminine pour les championnats du monde de Budapest (6-13 juin) :

La sélection féminine pour les championnats d’Europe de Lisbonne (16-18 avril) :

Les judokates françaises sont fixées ! A trois mois et demi du coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, elles sont six à avoir déjà leur billet pour le Japon en poche. La Fédération française, sur proposition du directeur de la haute performance Larbi Benboudaoud, a dévoilé la liste des sélectionnées pour les JO, les championnats du monde de Budapest en juin et les championnats d'Europe de Lisbonne la semaine prochaine. Une sélection ultra-resserrée pour les JO, avec seulement une représentante par catégorie de poids. La championne d'Europe 2020 Shirine Boukli (22 ans) représentera donc la France aux JO chez les -48kg, tout comme la médaillée de bronze des Mondiaux 2018 Amandine Buchard (25 ans) chez les -52kg, la médaillée de bronze des championnats d'Europe 2020 Sarah-Léonie Cysique (22 ans) chez les -57kg, la vice-championne olympique et quadruple championne du monde Clarisse Agbegnenou (28 ans) chez les -63kg, la championne du monde 2019 Madeleine Malonga (27 ans) chez les -78kg et la double championne d'Europe Romane Dicko (21 ans) chez les -78kg.Preuve du renouvellement de génération dans le judo féminin français, seule Clarisse Agbegnenou était présente aux JO de Rio il y a cinq ans.Du côté des hommes, la FFJ a seulement dévoilé la sélection pour les championnats d'Europe de Lisbonne, avec neuf combattants, mais pas de Teddy Riner. Le double champion olympique n'a, pour le moment, prévu de participer à aucune compétition avant les JO de Tokyo.. Mais aucun judoka tricolore de cette catégorie ne sera présent à Lisbonne.Walide Khyar (-60kg), Luka Mkheidze (-60kg), Benjamin Axus (-73kg), Guillaume Chaine (-73kg), Nicolas Chilard (-81kg), Alpha Djalo (-81kg), Alexis Mathieu (-90kg), Cyrille Maret (-100kg), Alexandre Iddir (-100kg)Shirine Boukli (-48kg), Amandine Buchard (-52kg), Sarah-Léonie Cysique (-57kg), Clarisse Agbegnenou (-63kg), Madeleine Malonga (-78kg), Romane Dicko (+78kg)>>> La judokate représentant les -70kg sera déterminée après les championnats d’EuropeMélanie Clément (-48kg), Astride Gneto (-52kg), Hélène Receveaux (-57kg), Clarisse Agbegnenou (-63kg), Madeleine Malonga (-78kg)Mélanie Clément (-48kg), Amandine Buchard (-52kg), Sarah-Léonie Cysique (-57kg), Marie-Eve Gahié (-70kg), Margaux Pinot (-70kg), Fanny-Estelle Posvite (-78kg), Audrey Tcheuméo (-78kg), Anne-Fatoumata Mbairo (-78kg), Léa Fontaine (+78kg)